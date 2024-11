Thesocialpost.it - Che fine ha fatto Mattia Santori, ex leader delle Sardine: look irriconoscibile e quella passione…

Nuovo capitolo nella vita di, exdel movimentoe oggi consigliere comunale a Bologna. A 37 anni,sorprende tutti non solo con un cambio di– capelli corti e biondi al posto dei famosi ricci castani – ma anche con le sue dichiarazioni senza filtri sul consumo di cannabis e la coltivazione domestica.Leggi anche: Jovanotti shock sull’incidente: “Il mio femore come era. atroce” (VIDEO)“Mi faccio le canne da quando ho 18 anni”non ha mai avuto paura di esporsi, e questa volta ha deciso di parlare apertamente del suo rapporto con la cannabis. In un’intervista a Repubblica, ha dichiarato: «Mi faccio le canne da quando ho 18 anni. Poi, un giorno, mia sorella è tornata da Amsterdam con dei semi. Li ho piantati e ora non solo consumo, ma autoproduco per uso personale».