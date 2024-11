Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: NARGI E PELLEGRINI IN TESTA, TRE ELIMINAZIONI. LA CLASSIFICA

con letorna sabato 23 novembre alle 20.35 su Rai1 con una nuova puntata ricca di sorprese e novità. Giunto al nono appuntamento, lo show di Milly Carlucci si avvicina alla finale.MATANO IN PISTAIl dance show campione d’ascolti del sabato sera prosegue la corsa per conquistare la vittoria con sfide e prove da superare sempre più difficili. Scende in pista, nello spazio dedicato al Ballerino per una notte il giornalista conduttore della “Vita in Diretta” Alberto Matano.“Il principe del tesoretto” solitamente seduto a bordo pista, si cimenterà nell’esecuzione di un paso doble con i ballerini Pasquale La Rocca e Giada Lini. La coreografia richiama la trama del nuovo libro di Alberto Matano “Vitamia”, sul vero amore che sfugge ogni etichetta.SPAREGGIO A TRETornando alla gara, lo scorso sabato 16 novembre, la puntata è stata vinta da Federicae Luca Favilla (50 punti).