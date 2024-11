Anteprima24.it - Attesa domani la sentenza per l’omicidio di Giulia Tramontano

Tempo di lettura: 2 minutiE’per, nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ladi primo grado perdi, uccisa a coltellate quando era incinta di sette mesi dal compagno Alessandro Impagnatiello. Per lui la pm di Milano Alessia Menegazzo con l’aggiunta Letizia Mannella ha chiesto l’ergastolo con anche 18 mesi di isolamento diurno, al termine di una requisitoria durata circa due ore e presentata come un vero e proprio “viaggio nell’orrore” programmato per mesi.è stata uccisa, nell’appartamento che i due condividevano a Senago, nel Milanese con 37 coltellate, nel giorno in cui lei si era vista con l’altra ragazza che il barman 31enne frequentava. Impagnatiello, che aveva già tentato di ucciderla con del veleno per topi, l’ha aggredita, e una volta senza vita, ha tentato di bruciare il corpo e poi lo ha nascosto.