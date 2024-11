Sport.quotidiano.net - Urania, rivoluzione Gentile. È trascinata dagli italiani

Dopo i due ko nelle sfide contro Udine (84-75) e Cantù (71-76), due delle big del campionato, stasera alle 20.30 l’Unieuro torna in campo per affrontare una delle sorprese di questa stagione, l’Milano. Sul rinnovato parquet del PalaLido (ora Allianz Cloud), Perkovic e soci dovranno tirare fuori una prestazione di alto livello, contro una formazione che in salute (sei successi di fila preceduti da una sconfitta di un solo punto a Udine.) e che può contare sulla seconda migliore difesa del torneo e il quinto miglior attacco: rispettivamente 72,5 punti subiti di media e 79,5 punti segnati. Disaggregando questo dato si può facilmente capire che il potenziale della truppa allenata da coach Marco Cardani è molto elevato: i due migliori marcatori della squadra sono duecome l’ex Nazionale Alessandro– tornato in questa stagione nella ‘sua’ Milano dopo i fasti dell’Olimpia – e Andrea Amato, che viaggiano rispettivamente a quasi 19 e 13 punti di media, due giocatori dalle spiccate caratteristiche offensive, che ben si bilanciano con due americani come l’ex Ravenna Giddy Potts e l’esperta ala Ike Udanoh.