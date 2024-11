Ilfattoquotidiano.it - Stop intercettazioni: perché la politica non dice chiaramente che lo scopo non è risparmiare?

Avanti tutta con brio verso la limitazione delletelefoniche e ambientali. Finalmente il sogno di alcune forze politiche si sta realizzando. Il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin voglia scusarmi, se da ex operaio delledissento sulla sua proposta.Vede, egregio senatore, io sono convinto che voler limitare lenon sia un problema di costi per lo Stato – come qualcuno sostiene – ma piuttosto avvenga per salvaguardare quel granitico mondo di colletti bianchi. Ovviamente i beneficiari di questa tagliola temporale saranno in primis personaggi che, vestendo abiti istituzionali, potranno avere mani libere nel commettere reati. Maquesta classenon losenza giri di parole o infingimenti, che lonon èquattrini?Durante la mia attività d’indagine, ho intercettato centinaia e centinaia di telefoni e solo chi si è messo le cuffie per ascoltare i telefoni o le cimici potrà capire che “pare” un’intercettazione allo scadere dei 45 giorni è sicuramente un obbrobrio.