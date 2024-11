Liberoquotidiano.it - Sostenibilità, sindaco La Spezia: "Cresco Award riconosce nostro grande progetto green"

Roma, 23 nov. - (Adnkronos) - "Una filosofia importante è quella della vita sostenibile, che ci ha portato a partecipare a questo premio" così Pierluigi Peracchinidi La, tra i comuni premiati alla 9a edizione di- Città Sostenibili. "Ilrientra nella filosofia di unpiùche si chiamae tocca vari settori della vita, come quello dei rifiuti: abbiamo raggiunto l'81% di raccolta differenziata e in più andiamo a chiudere il ciclo con un biodigestore per produrre gas naturale e concime. Abbiamo poi realizzato altri progetti, come quello della mobilità porterà la città a essere servita esclusivamente da filobus, quindi senza emissioni, e l'accordo Blue Flag con le navi da crociera affinché utilizzino un carburante cinque volte più pulito quando entrano nelgolfo.