Tvplay.it - Sarri sulla panchina di una grande, disputerà la Champions: i dettagli

Leggi su Tvplay.it

Mauriziopensa ine potrebbe ritrovarsi su unaprestigiosissima a breve: per lui sarebbe un gradito ritornoL’ex tecnico della Lazio sta osservando un periodo di riposo e aggiornamento professionale, non avendo ancora trovato un progetto realmente convincente. All’orizzonte c’è di nuovo un’esperienza in una big.di unala: i(TvPlay – ANSA) Dopo aver lasciato la Lazio Mauriziosi è goduto qualche mese di meritato riposo. Il lavoro nella Capitale non è stato semplice, ma gli ha regalato anche delle belle soddisfazioni, come il secondo posto del suo secondo anno. LaLeague conquistata e onorata fino agli Ottavi di Finale, i derby vinti contro Mourinho e un bel calcio espresso in alcuni tratti. Non tutti lo ricordano con affetto però dalle parti di Formello, forse perché ora anche Baroni sta facendo molto bene e la memoria come si sa è brevissima nel mondo del pallone.