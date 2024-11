Gaeta.it - Natale indimenticabile in Valle d’Itria: scopri il tour di Terra Madre Group tra trulli e tradizioni

In, un angolo affascinante della Puglia, ilsi trasforma in un'esperienza straordinaria grazie alproposto da. Gli appassionati delle feste troveranno nelle pittoresche strade di Alberobello, Locorotondo e Fasano un'atmosfera magica, ricca di cultura, storia e sapori autentici.amo insieme le meraviglie di questo viaggio natalizio.La magia delad AlberobelloAlberobello, un sito protetto dall'UNESCO, rappresenta il fulcro del"Magia delin". La peculiarità di questo luogo risiede nei suoi, costruzioni tradizionali che sapientemente valorizzano l'ambiente circostante. Durante il periodo natalizio, il borgo si anima con spettacolari presepi di luci, trasformandosi in un villaggio incantato che celebra la festa più amata dell'anno.