Lanazione.it - Mobilità, in via Pisana svolta green. Ecco 500mila euro per la ciclabile

Leggi su Lanazione.it

sostenibile, partono i lavori per la ‘superpista’ San Donnino-Centro città. L’intervento è stato inserito in una di lavori straordinari di riqualificazione delle vie cittadine, per quali sono stati stanziati. Le strade in da sistemare sono in zona industriale, si tratta delle vie Bachelet, Casellina, Sette Regole e. "Investiamo oltre 500.000– ha detto il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh – a conferma del nostro impegno per la riqualificazione di importanti vie cittadine come via Bachelet, via di Casellina, via delle Sette Regole e via. Questo piano non è solo una risposta alle esigenze attuali di manutenzione, ma un tassello fondamentale di una visione più ampia per il futuro di Scandicci. In più gli interventi sull’abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare nei pressi degli attraversamenti pedonali, testimoniano la nostra attenzione a una città inclusiva, in cui ogni spazio pubblico sia realmente fruibile da tutti".