Minimalismo moda | antidoto contro il consumismo e la superficialità

Life&People.it In un’epoca in cui ilsembra non avere limiti e gli eccessi dominano le nostre vite, un nuovo movimento sta emergendo nel mondo della: il. Non si tratta solo di un trend estetico, ma di una vera e propria filosofia di vita che invita a riflettere sul significato del termine “vestirsi bene”. Sempre più persone iniziano a interrogarsi sul valore reale delle loro scelte di abbigliamento, cercando capi che non siano solo belli, ma che raccontino storie significative. Così, mentre la fast fashion continua a imperversare, cresce il desiderio di approcciare lain modo più consapevole e sostenibile.Dagli anni ‘60 ad oggi: l’importanza di una maggiore consapevolezzaLa storia delnellanon è recente, ma risale agli anni ’60 e ’70, quando designer visionari come Yves Saint Laurent e Calvin Klein si cimentarono in forme semplici e colori neutri.