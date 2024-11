Oasport.it - LIVE Italia-Nuova Zelanda 6-17, Test Match rugby in DIRETTA: termina il primo tempo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:00 Davvero un peccato aver subito la meta a 30 secondi dal termine della prima frazione. E’ comunque una buonissima. Gli azzurri, aggressivi nei primi 20 minuti, non hanno approfittato della superiorità numerica, subendo il break proprio quando Scott Barrett era a riposo forzato. A tra poco per la ripresa!FINE40?- Non sbaglia Beauden Barrett.6-17.39?- Meta. Azione tambureggiante degli ospiti, che finalizzano con l’estremo Jordan.6-15.37?- Rimessa storta degli All Blacks. Si riparte con la mischia con introduzione azzurra.36?- Con non poche difficoltà usciamo dai 22 rifugiandoci in rimessa laterale.34?- Con i denti la difesa azzurra riesce ad evitare una meta che sembrava ormai subita.