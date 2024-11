Lanazione.it - L’abito del sogno infranto. Alla Pubblica Assistenza c’è il rosso per dire basta

Un abito da sposa macchiato di coloresangue esposto all’ingresso dellaL’Avvenire in via san Jacopo, dove resterà fino al 30 novembre. Lo hanno realizzato le lavoratrici della sartoria dell’impresa sociale Freedom Power. Donne che hanno subito violenza e sono sostenute in un percorso di ricostruzione della loro vita dall’associazione nazionale antiviolenza "Senza veli sulla lingua". E’ "del", dall’amoresofferenza. Le donne di Freedom Power con il lavoro hanno trovato una possibilità di riscatto, una fiducia nel futuro, l’autonomia sociale e lavorativa. Oltre a Prato, abiti da sposa macchiati disono esposti in altre quattro città della provincia di Monza-Brianza, nell’ambito delle attività organizzate in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.