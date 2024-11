Lanazione.it - La grande sfida è un’altra cosa (storica)

Eccoci al derby stracittadino fra Zenith e Prato, che se lo racconteranno le generazioni future, con la magia del Lungobisenzio, il vento che ti sgaruffa i capelli nella città "distesa dalle Fontanelle alla Retaia/quel monte che quando gli è coperto/si dice che il tempo fa culaia". Non è il derby del trullellera. Anche quello con la Pistoiese impallidisce al confronto. "Chi non salta/pistoiese è", era il coro del Lungobisenzio, cantato a Prato più dell’inno nazionale. Nei derby al sapore di sale e sapore di mare in Versilia, eravamo "figli di bagnini viareggini"; al Melani ci canzonano con un "folza Prato (la elle al posto della erre per assimilarci alla genia cinese), con il "cenciaioli" che era la nostra fierezza di un tempo, e con "i conigli più veloci siete voi". E noi di rimando a rimproverargli le origini agricole di chi non sa fare l’ "o" col bicchiere, di chi guida la macchina come il trattore, di chi rigira l’automobile per svuotarne il portacenere, di chi piange sulla bistecca per.