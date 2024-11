Anticipazionitv.it - Karina Cascella su Alessandro Basciano: “Delinquente instabile”

Leggi su Anticipazionitv.it

, storica opinionista di Uomini e Donne, è intervenuta pubblicamente sulla vicenda dell’arresto di. Il DJ, ex gieffino, è finito in custodia cautelare a seguito delle violenze verbali rivolte all’ex compagna Sophie Codegoni, con la quale ha una figlia, Celine Blue. In un post condiviso sui social,ha espresso il suo sdegno, denunciando la gravità delle frasi rivolte alla madre della bambina e criticando l’apparente indifferenza verso i segnali d’instabilità mostrati in passato da.Il duro attacco dinon ha usato mezzi termini per esprimere il suo pensiero sulla vicenda. Nel suo post, ha scritto: “E dopo teatrini che vanno avanti da anni in tv, nessuno si era accorto dell’instabilità di questo? ‘Ti ammazzo con un cane’ alla madre di sua figlia.