Quotidiano.net - Il giallo di Emanuela Orlandi. “C’è un dossier in Vaticano. Lo cercavamo dal 2017”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 novembre 2024 – “Dall’audizione di Domenico Giani è emersa una clamorosa verità, esiste un fascicolo sulla scomparsa di, noi lodalma nessuno inha voluto collaborare con noi”. Con tre inchieste attualmente aperte, una alla Procura di Roma, una alla Procura vaticana e una straordinaria come quella che sta conducendo la Commissione di inchiesta bicamerale che si riunisce ogni giovedì a San Macuto, sul caso41 anni dopo, qualche ombra comincia a diradarsi. Era il 22 giugno 1983 quandofaceva perdere le tracce di sé in Corso Rinascimento, territorio italiano, terminata la consueta lezione di musica nella scuola di Sant’Apollinare. Il fratello Pietro sarebbe dovuto andare a prenderla. Invece cambiò idea ed, dopo aver chiamato casa, prese a dirigersi sul corso in direzione della fermata dell’autobus finché non scomparve, inghiottita nel nulla.