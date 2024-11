Spettacolo.periodicodaily.com - Fuori oggi 23 novembre Riccardo Ancillotti con “Tanto Io non Piango per Te”

Esce, sabato 23, il nuovo singolo diIo nonper Te”.“Io nonper Te” è Il nuovo brano di, cantautore apprezzato per la sua autenticità e sensibilità, annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “Io nonper Te”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. In questo brano intenso e autobiografico,esplora sentimenti crudi e viscerali, narrando storie di vita vissuta con un linguaggio sincero e personale.CLICCA QUI PER APRIRE LA CARTOLINA“Io nonper Te”, Un canto di autenticità e storie di vitaIn un momento in cui la musica sembra sempre più orientata verso standard prefissati,sceglie di rompere gli schemi e di creare in modo indipendente, spinto da un’esigenza artistica autentica e profonda.