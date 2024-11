Liberoquotidiano.it - Fiori tridimensionali, ricamati o solo appoggiati negli abiti-opere d'arte di Chichi Meroni

Si immerge nella natura come un'immensa madre che abbraccia il mondo la collezione autunno inverno 2024-25 di, con il paesaggio naturale che scompare per lasciare il posto alla rappresentazione di un paesaggio interiore: non piùma ricordi, emozioni e associazioni di idee. Quelli della stilista esprimono la fuga dalla realtà sensibile e l'intuizione creativa.che mettono in scena, proprio come le creazioni sgargianti di Yayoi Kusama, il rapporto intenso e intimo di chi crea con la natura, riproducendo un paesaggio cosmico ricco di simbologia. Il filone di flower power, che emerge dagli(autentiched') diin questi giorni nella boutique L'arabesque Cult Store di Largo Augusto 10 a Milano, evoca Les Fleurs du Mal, la Natura delle Corrispondenze di Baudelaire, i Poètes Maudits, Yayoi Kusama e i suoigiganti, ipnotici e psichedelici.