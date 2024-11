Ilrestodelcarlino.it - Fattori racconta: "Lungo le strade della storia"

Le granfondo di ciclismo in un volume realizzato da una colonnaFausto Coppi. "le" è il nuovo libro scritto da Giovannino, che sarà presentato oggi, alle 16, al MuseoMarineria di Cesenatico. Si tratta del sesto libro dell’autore, noto per essere stato comandantePolizia municipale di Cesenatico, per aver ricoperto il ruolo di assessore dal 2011 al 2016 e per essere una delle colonne del glorioso gruppo ciclistico "Fausto Coppi" di cui è socio dal 1970. In questo libroricorda una trentina di ciclisti che si sono distinti nelle granfondo, in gran parte da lui stesso seguite; l’autore ha infatti corso venti edizioniNove Colli, tante gare nel nord Italia e in Francia. Al suo attivo ha anche 14 edizioniMonaco Cesenatico.