F1 qualifiche GP Las Vegas oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Il weekend del Gran Premio di Lasentra nel vivo. La F1, impegnata nel ventunesimo e terzultimo appuntamento del calendario 2024, è pronta ad affrontare le. Le basse temperature del circuito – attorno ai dieci gradi quella dell’aria, vicina ai quindici quella dell’asfalto – rendono il giro secco una sfida per i venti piloti più veloci del mondo e i rispettivi team. Il venerdì ha visto le Mercedes molto veloci, ma anche Ferrari e McLaren sono in lizza per le prime posizioni. In casa Red Bull si respira invece un’aria più pesante, con Verstappen che dovrà dare un colpo di reni per agguantare una casella di rilievo e facilitare la missione della domenica: sfruttare il primo match point della stagione.VAI ALLATESTUALE LA REPLICA DELLEL’appuntamento per la caccia alla pole position è per sabato 23 novembre, alle 07:00 italiane, mentre a Lassarà ancora venerdì.