Oasport.it - F1, la Ferrari parte davanti alla McLaren a Las Vegas: si accende la sfida per il Mondiale costruttori

Un’occasione d’oro.si presentava al weekend di Lascon la consapevolezza di dover guadagnare il maggior numero possibile di punti sullain ottica, e l’esito delle qualifiche ha confermato di fatto questo scenario in un contesto che favorisce le caratteristiche della SF-24 e mette in ombra i punti di forza della MCL38.La Scuderia di Maranello, quando mancano tre appuntamenti al termine della stagione, si trova in seconda posizione nella classifica generale riservata alle squadre con un distacco di 36 punti dal team di Woking e con un vantaggio di 13 lunghezze sulla Red Bull, che si affida però ormai esclusivamente sul talento di Max Verstappen considerando la profonda crisi di Sergio Perez.Domani sarà una giornata chiave per l’inseguimento della Rossaformazione papaya,luce di una griglia dinza che sorride sicuramente al Cavallino.