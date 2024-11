Liberoquotidiano.it - Casa a prima vista, ecco la cucina di Blasco Pulieri: "Cafonata", il dettaglio sconcertante

Un altro viaggio dentro. O meglio, dentro le case dei protagonisti di, il programma cult di Real Time che ha riacceso l'interesse dei telespettatori per le compravendite immobiliari diventato negli ultimi mesi il caso televisivo della stagione a suon di ascolti record e picchi di share nella fascia dell'access prime time. Questa volta tocca a, che insieme a Nadia Mayer e Corrado Sassu si sfida sulla piazza di Roma (mentre a Milano se la giocano Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D'Amico). Si parte dalla, decisamente sobria: bianca, piano di lavoro in marmo, con lavastoviglie e lavatrice (scelta questa, assai criticata sui social dagli appassionati perché giudicata poco "chic" o poco funzionale) incassate. Sorpresa sul pavimento:è diventato celebre (e apprezzato) per un suo marchio di fabbrica, quello di proporre ai concorrenti/clienti pavimenti in parquet, quasi sempre abbinando arredo chiaro a legno scuro o marrone.