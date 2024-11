Sport.quotidiano.net - Carrarese-Pisa 1-0: i nerazzurri perdono la vetta della classifica

Leggi su Sport.quotidiano.net

Carrara, 23 novembre 2024 - Sconfitta per icontro la. Una rete di Bouah all'89' decide l'incontro, lasciato colpevolmente solo in area, ma la gara era stata indirizzata dall'espulsione di Touré nel corso del primo tempo. Il Sassuolo adesso supera la squadra di Inzaghi in. PRIMO TEMPO – Gara che parte in sordina con le due squadre che non riescono a scardinare le difese avversarie. Al 6? primo corner del, risolto in un nulla di fatto dalla retroguardia dei padroni di casa. Ci prova anche laal’8? con un cross dalla sinistra di Cicconi, deviato da Rus tra le braccia sicure di Semper. Al 13? su calcio d’angolo Zuelli ha un’ottima opportunità, ma Semper toglie la palla dall’incrocio dei pali con un vero e proprio intervento felino. Un minuto dopo, su contropiede, Vignato calcia alto sopra la traversa, ma l’arbitro aveva fermato il gioco per un fallo in attacco.