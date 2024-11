Thesocialpost.it - Canavese, Carola Finatti annega la figlia Perla, 10 mesi. Il motivo nei bigliettini: “Sono depressa non ce la faccio a farla crescere”

A Nole, in provincia di Torino, una tragedia familiare ha scosso la comunità., 34 anni, hato ladi appena 10, nella vasca da bagno. Dopo il gesto, ha cercato di togliersi la vita colpendosi con un coltello al petto e al collo. Ora è ricoverata all’ospedale Molinette di Torino, piantonata dalle forze dell’ordine.Leggi anche: Tragico schianto nel Modenese: auto a gpl si ribalta, la conducente di 26 anni muore carbonizzataIl dramma si è consumato nella villetta di via Grazioli. Il marito Antonio Parrinello ha trovato la casa chiusa con la chiave inserita dall’interno. Per entrare è stato costretto a passare dalla finestra. Dentro, la scoperta devastante:era esanime nella vasca da bagno eferita poco distante. Antonio ha chiamato i soccorsi e ha tentato di rianimare la bambina, ma era già troppo tardi.