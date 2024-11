Lanazione.it - Arno, primo bilancio dell’attività anti plastica

Arezzo, 23 novembre 2024 – Oltre 20 quintali di rifiuti recuperati nelle operazioni di pulizia dei corsi d’acqua in collaborazione con Legambiente Arezzo e altre associazioni del territorio. Più di 1.000 ragazzi e un centinaio di docenti incontrati con Amico Cb2, il progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole dalle materne all’Università. Una campagna di monitoraggio costante da terra per verificare la presenza di accumuli di rifiuti che potrebbero tradursi in pericoli idraulici e decine di sopralluoghi dall’acqua in canoa e in gommone per scovare criticità meno visibili. E ancora un baby villaggio plastic free sul fiume, per insegnare ai bambini ad avvicinarsi in modo corretto al fiume e a conoscerne i comportamenti. Una campagna di sensibilizzazione progettata per convincere chefa male a tutti.