Zonawrestling.net - WWE: Kylie Rae entra nel programma di sviluppo WWE ID, un nuovo capitolo per la Star delle Indie

Leggi su Zonawrestling.net

IldiIndipendente della WWE (WWE ID) ha aggiunto un altro talento di alto livello con l’annuncio diRae come nuova recluta. La notizia è stata rivelata durante l’evento Thursday Night Slammasters della Freelance Wrestling, segnando un altro passo significativo negli sforzi della WWE per reclutare i migliori wrestler indipendenti al mondo.Rae, ampiamente considerata unamigliori performer del circuito, porta con sé una grande esperienza nelWWE ID. Rae ha lottato per importanti federazioni come AEW, TNA e GCW, ricevendo apprezzamenti da colleghi e fan. Attualmente detiene il titolo di Freelance Champion, consolidando ulteriormente la sua posizione di rilievo nell’industria.Rae trasforma la sua carriera: Firmato con ilWWE IDRae è apparsa anche in WWE con il nome di Briana Ray, lottando in un episodio di WWE Main Event nel dicembre 2022, offrendo uno spunto del suo potenziale all’interno del sistema WWE.