Vigile investito nel Viterbese mentre dirige traffico trasportato in ospedale

Dopo il dramma avvenuto a Roma con l’investimento dell’agente della polizia locale Daniele Virgili, un altroè statoera al lavoro sulle strade di Vallerano in provincia di Viterbo. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di oggi venerdì 22 novembreilera in servizio sulla provinciale Canepinese per gestire la viabilità dopo la caduta di un albero.nelinL’agente è stato soccorso edal 118 inin codice giallo. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’incidente. Sul posto per i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto riporta la stampa locale, l’agente sarebbe statoda un’autosi trovava al lavoro sulla provinciale dove poco prima era caduto un albero per il maltempo che in queste ore sta creando diversi problemi nel, come anche nella Capitale.