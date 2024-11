Dailymilan.it - Verso Milan-Juventus, Paulo Fonseca annuncia un’assenza a sorpresa! Ecco chi non ci sarà

Leggi su Dailymilan.it

perde un attaccante:chi l’allenatore portoghese non avrà a disposizione in occasione diJovic non sta bene. Non può essere convocatohato così, nella conferenza stampa della vigilia, l’assenza del centravanti serbo classe 1997 in occasione della sfida casalinga contro la.Continua quindi il momento complicatissimo di Luka Jovic. Il rendimento del numero nove rossonero, che tanto aveva conquistato i tifosi l’anno scorso, è stato una delle grandi delusioni di questo avvio di campionato.L’attaccante ha infatti giocato finora solamente tre partite di Serie A per un totale di 78 minuti senza siglare nemmeno una rete.: Luka Jovic non cicontro la. Il motivo View this post on InstagramA post shared by AC(@acchi non ciLEGGI ANCHE Calciomercato, la Roma prepara l’offerta per Davide Calabria.