Verona-Inter, la scelta in regia. La probabile formazione

L’giocherà contro ilsabato 23 novembre alle ore 15. La squadra di Simone Inzaghi cerca il sorpasso sul Napoli, ladell’allenatore e lain cabina di. NESSUN DUBBIO! – Hakan Calhanoglu ha solo un’elongazione, nessuna lesione perciò all’adduttore della coscia sinistra. Quella zona gli ha dato problemi già a Roma quasi un mese fa, contro il Galles ha subito una ricaduta e salterà perciò la partita tra. O meglio, domani farà una prova e nel caso in cui riesca a stare in campo verrà portato almeno in panchina. Al suo posto inizierà dal primo minuto Kristjan Asllani, che ha fatto 180 minuti con la maglia dell’Albania nella sosta per le nazionali in UEFA Nations League. Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan lo accompagneranno a centrocampo, mentre sulle fasce spazio a Denzel Dumfries e Federico Dimarco.