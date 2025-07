Isola dei famosi 2025 i nomi favorite e le quote del vincitore

L'Isola dei Famosi 2025 si appresta a scrivere il capitolo finale con una finale imperdibile mercoledì 2 luglio alle 21:20 su Canale 5 e streaming su Mediaset Infinity. Tra i favoriti emergono nomi di grande impatto e scommesse del pubblico, pronti a contendersi il titolo in un'edizione ricca di sorprese e tensioni. Chi conquisterà l’ambito trofeo? Scopriamolo insieme e scopriamo le quote del vincitore!

Mercoledì 2 luglio 2025, alle ore 21:20, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, si terrà la finale della 19esima edizione dell’Isola dei Famosi. Questa stagione si distingue per l’introduzione di nuovi volti alla conduzione, dinamiche intense tra i partecipanti e scontri che hanno catturato l’attenzione del pubblico. La serata sarà condotta da Veronica Gentili, al suo debutto nel ruolo di conduttrice del reality, affiancata dall’ opinionista Simona Ventura, tornata nel programma dopo averlo già condotto e vissuto come concorrente. i finalisti e le nomination ancora aperte. Al momento, sono stati qualificati per la finalissima Omar Fantini, Cristina Plevani, Loredana Cannata e Mario Adinolfi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Isola dei famosi 2025, i nomi favorite e le quote del vincitore

