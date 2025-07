Roma una nuova grande moschea a Centocelle

Roma si prepara ad accogliere una nuova grande moschea nel quartiere di Centocelle, la seconda per dimensioni nella Capitale. Ricavata da un ex mobilificio di 2.200 metri quadrati, questa struttura rappresenta un importante punto di riferimento culturale e spirituale. Grazie a un investimento di quattro milioni di euro dal Qatar, sarĂ un luogo di preghiera e di incontro, rafforzando il dialogo interculturale e arricchendo il panorama urbano di Roma con una testimonianza di integrazione e convivenza.

Una nuova moschea, la seconda per importanza e grandezza nella Capitale, nel cuore del quartiere Centocelle di Roma NascerĂ in un ex mobilificio: un palazzo di duemilacento metri quadrati acquistato dal centro culturale islamico della zona una decina di anni fa grazie a quattro milioni di euro arrivati dal Qatar. OspiterĂ un luogo di preghiera, una.

Ci mancava l’altra GRANDE MOSCHEA Nel cuore di Centocelle riparte il cantiere, dai soldi del Qatar a quelli dei fedeli. L’imam ben Mohamed: «Sarà un progetto utile per tutta la cittadinanza» Vai su X

