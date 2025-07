Milan Futuro ufficiale l’acquisto di Delkic dalla Dinamo Zagabria

Il Milan conferma il suo impegno nel progetto Milan Futuro con l’acquisto di Dino Delkic, talento promettente classe 2009 proveniente dalla Dinamo Zagabria. Un’operazione strategica che sottolinea la volontà di investire sui giovani e costruire un futuro solido. Con questo nuovo innesto, il club rafforza il proprio percorso di crescita e ambizione. È il primo passo verso un domani ricco di successi e soddisfazioni per i rossoneri.

