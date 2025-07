Maria Canins | Facevo la lavapiatti ho vinto 2 Tour Mi chiamavano mamma volante? Chi se ne frega

Maria Canins, un'icona indomabile del ciclismo e dello sci di fondo, ha scritto pagine leggendarie con la sua grinta e determinazione. Dalla lavapiatti che vinceva tour incredibili a pioniera del ciclismo femminile, la sua storia dimostra che il coraggio non ha età. A 76 anni, ancora pedalando tra i boschi, Maria ci insegna che la passione è il vero motore della vita. La sua evoluzione è un esempio di forza e perseveranza senza confini.

La pioniera del ciclismo femminile che veniva dallo sci di fondo: "Alla Vasaloppet fui premiata come 190° maschio. E a 76 anni vado ancora in bici per i boschi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it