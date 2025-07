Comunità Montana del Fortore | riunione della Giunta esecutiva

Ieri mattinata intensa presso la Comunità Montana del Fortore, con un susseguirsi di appuntamenti che hanno rafforzato l’impegno dell’ente verso il territorio. La riunione della Giunta Esecutiva ha dato il via a momenti di confronto e decisione, seguita dal Consiglio Generale e dalla Conferenza dei Sindaci. Un passo importante è stato l’approvazione all’unanimità delle verifiche di bilancio per il 2025 e delle rimodulazioni degli interventi di Forestazione, consolidando una strategia condivisa per il futuro.

