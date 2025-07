Torna la Marcialonga Mercogliano-Montevergine | attesi oltre 800 atleti

Torna la Marcialonga Mercogliano Montevergine, un evento imperdibile per gli amanti della corsa in montagna. Attesi oltre 800 atleti, pronti a sfidare i paesaggi mozzafiato e l’atmosfera carica di emozioni del 5 luglio. Questa gara, che unisce passione sportiva e spiritualità , rappresenta un’occasione unica per mettersi alla prova tra fatica e suggestione. La scalata tra le vette dell’Irpinia non è solo una sfida, ma un’esperienza che resterà nel cuore di tutti i partecipanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si correrĂ sabato 5 luglio p.v. la XXVII edizione della gara nazionale FIDAL “Marcialonga in salita Mercogliano – Montevergine”, appuntamento di forte richiamo per gli appassionati di sport e di montagna. La Marcialonga, organizzata dalla Pro Loco Mercogliano insieme alla ASD Montemiletto Team Runners, non è solo una gara, ma ha anche una forte connotazione spirituale, è la scalata che, tra fatica e suggestione, conduce ad uno dei luoghi sacri piĂą importanti della regione, il Santuario di Montevergine. Tocca giĂ la soglia degli 800 iscritti l’edizione 2025 che si preannuncia rinnovata nei premi e nell’accoglienza, grazie quest’anno al prezioso sostegno del Gruppo e della Fondazione Marinelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torna la Marcialonga Mercogliano-Montevergine: attesi oltre 800 atleti

