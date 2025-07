Scimpanzé riconosce e abbraccia l’uomo che lo aveva salvato anni prima | il video fa il giro del web

Un gesto di gratitudine che commuove il cuore: uno scimpanzé riconosce e abbraccia l’uomo che lo aveva salvato anni prima, regalando un momento unico di affetto e riconoscenza. Il video, virale sui social, ci ricorda quanto il legame tra uomo e animale possa essere profondo e sincero. Un’immagine che ci invita a riflettere sulla nostra responsabilità nei confronti del mondo animale e sulla forza dei legami di fiducia.

Un momento toccante quello in cui uno scimpanzé abbraccia un uomo. In un video, diffuso da media indiani, si vede un primate al bordo di un fiume: lo scimpanzé riconosce l’essere umano che si sta avvicinando in acqua. L’uomo, con una maglia blu, un cappellino e con i mano delle banane, lo aveva salvato anni prima e ne era stato il custode, prima di rimetterlo in libertà. Il primate, visibilmente felice, si tuffa in acqua, si avvicina e lo abbraccia calorosamente. Dopo uno scambio di teneri sguardi, i due si abbracciano di nuovo. L’animale accetta poi un dono da parte dell’uomo (un casco di banane) ed esce dall’acqua per ricongiungersi con il resto degli scimpanzé. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it