Ucraina nuovi attacchi russi su Kharkiv | i soccorsi al lavoro

L'alba si apre su un Kharkiv sotto attacco, con droni Shahed che seminano distruzione e dolore. La notte ha portato nuove ferite e danni a infrastrutture civili, mentre le forze russe intensificano la loro offensiva. In questo scenario drammatico, i soccorsi sono al lavoro senza sosta per salvare vite tra le macerie. La resilienza della popolazione e l’impegno delle équipe di emergenza sono ora più che mai fondamentali per superare questa crisi.

Le forze russe hanno colpito durante la notte Kharkiv e la regione con i droni Shahed, una persona è stata uccisa e quattro ferite, secondo il capo dell'amministrazione regionale, Oleh Syniehubov. A Kharkiv sono stati danneggiati un concessionario di automobili, edifici residenziali e altre infrastrutture civili. Nel frattempo, l'artiglieria russa ha colpito anche un ospedale di Kherson, ferendo cinque pazienti e tre infermieri, ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione regionale Oleksandr Prokudin. La Russia ha lanciato durante la notte una raffica di 114 droni a lungo raggio e quattro missili S-300 contro l'Ucraina, afferma il rapporto dell'aeronautica militare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, nuovi attacchi russi su Kharkiv: i soccorsi al lavoro

