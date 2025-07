Volley femminile Velasco aggiunta una convocata per il collegiale di Cervia | rinforzo per l’Italia

La Nazionale Italiana di volley femminile si prepara con entusiasmo a Cervia, dove il collegiale, in corso fino al 4 luglio, si arricchisce di una nuova convocazione. Dopo aver inizialmente convocato sedici atlete, il CT Julio Velasco ha deciso di rafforzare ulteriormente il roster chiamando la centrale Anna Gray. Un rinforzo strategico che potrebbe fare la differenza nel cammino verso importanti traguardi.

La Nazionale Italiana di volley femminile si trova in collegiale a Cervia (in provincia di Ravenna): il raduno è incominciato lo scorso 28 giugno e si protrarrĂ fino al 4 luglio. Il CT Julio Velasco aveva convocato sedici giocatrici, ma nelle ultime ore ha deciso di rimpolpare il gruppo di un'unitĂ , chiamando in Emilia-Romagna anche la centrale Anna Gray, che completa così il reparto in cui figurano la capitana Anna Danesi, Sarah Fahr, Yasmina Akrari e Linda Nwakalor. Per il resto sono presenti tutte le big: gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, le palleggiatrici Alessia Orro e Carlotta Cambi; le schiacciatrici Myriam Sylla, Alice Degradi, Stella Nervini, Gaia Giovannini; i liberi Monica De Gennaro ed Eleonora Fersino.

