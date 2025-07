Fedez | Il mio matrimonio un Vietnam con Clara non stiamo insieme

Quando i rumors si fanno strada, Fedez sembra aver trovato una nuova serenità nel suo percorso di vita. Il rapper milanese ha condiviso apertamente con Gabriele Vagnato le sue emozioni e riflessioni, affrontando temi delicati come il divorzio da Chiara Ferragni, il presunto flirt con Clara e il rapporto con i figli. Una testimonianza sincera di un artista che, nonostante le sfide, continua a guardare avanti con maturità e consapevolezza.

Fedez a tutto tondo sulla sua vita recente e le relazioni passate. Il rapper milanese ha raccontato gli ultimi mesi allo youtuber Gabriele Vagnato, affrontando più temi tra cui la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, il presunto fllirt – categoricamente smentito – con Clara e il rapporto con i suoi figli all’indomani della separazione con l’influencer. «Quando escono i gossip su di me ormai non provo nulla», ha spiegato l’artista. «Quando frequento persone che non sono abituate a questo sistema, mi rendo però conto che questa roba ostacola le relazioni». Fedez in uno scatto sui social (da Instagram). 🔗 Leggi su Lettera43.it