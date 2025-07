Cuneo Atto vandalico al parco di via Rostagni | danneggiato il gioco principale installato nel 2022

Il parco di via Rostagni a Cuneo, luogo di gioia e spasso per molte famiglie, è stato vittima di un grave atto vandalico. La struttura principale, installata nel 2022 e cuore dell'area gioco, è stata completamente danneggiata, privando i bambini di un punto di ritrovo fondamentale. L’assessore Demichelis ha espresso sdegno e amarezza, sottolineando l’importanza di tutelare questi spazi pubblici che devono essere un rifugio sicuro e felice per tutti.

Un grave atto vandalico ha colpito il parco giochi di via Rostagni a Cuneo, dove ignoti hanno danneggiato la struttura principale dell’area, rendendola completamente inagibile. Il gioco, installato appena due anni fa, era uno dei fulcri del parco frequentato ogni giorno da bambini e famiglie. Sulla vicenda è intervenuto l’assessore al Verde Pubblico, Gianfranco Demichelis, esprimendo sdegno e amarezza: “Il parco di via Rostagni è uno spazio pensato per la gioia e la socialità dei più piccoli, e vedere questi luoghi rovinati ci colpisce tutti. Questi episodi pongono una seria riflessione sulla responsabilità educativa che abbiamo come comunità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cuneo. Atto vandalico al parco di via Rostagni: danneggiato il gioco principale installato nel 2022

