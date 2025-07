Terremoto | scossa in costa garganica Magnitudo 2,8 in tarda mattinata

Un boato scuote la Costa Garganica, lasciando residenti e turisti increduli. La terra trema con una magnitudo di 2,8, in tarda mattinata, ricordandoci quanto il nostro territorio sia fragile e prezioso. Scopriamo insieme cosa sta accadendo e come affrontare questa situazione imprevista, perché conoscere è il primo passo per proteggersi e reagire con consapevolezza.

