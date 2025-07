Felipe Melo fa un appello a Calhanoglu | Vieni al Galatasaray!

Felipe Melo lancia un appello accorato a Hakan Calhanoglu: “Vieni al Galatasaray!” Un invito che supera passato e rivalità, puntando su un futuro di successi condivisi. La tensione nel mondo nerazzurro ha scatenato polemiche e malumori, ma Melo crede ancora nel valore dell’amico e del talento turco. Ora, il destino di Hakan potrebbe cambiare: sarà il momento di riscrivere la sua storia?

L’ex giocatore di Inter e Galatasaray Felipe Melo dimentica tutto d’un tratto l’anno in nerazzurro e fa un appello su X all’amico Hakan Calhanoglu. DIMENTICANZE – Il caso Hakan Calhanoglu è scoppiato all’interno dell’ambiente nerazzurro. Lautaro Martinez senza citarlo prima, Giuseppe Marotta poi in maniera diretta hanno scaricato colpe pesanti al giocatore turco. L’atteggiamento delle ultime settimane non è piaciuto, così come la sua arrendevolezza dopo la finale di Champions League. Il comunicato del centrocampista ha lasciato ancor di più l’amaro in bocca perché sembra ormai un annuncio di addio che arriverà a breve. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Felipe Melo fa un appello a Calhanoglu: «Vieni al Galatasaray!»

