Color Wow entra a far parte della famiglia L’Oréal | continua la crescita del settore haircare

Il viralissimo marchio di hair care Color Wow entra nella famiglia L’Oréal. È infatti ufficiale l’acquisizione da parte del gruppo del brand americano. Nella giornata di ieri è arrivata la firma di un accordo per l’acquisizione del marchio di prodotti hair care: l’obiettivo è quello di sfruttare la rapida crescita del segmento, sfruttando il trend dell’alta gamma e della base scientifica. Color Wow passa a L’Oréal: ufficiale l’acquisizione. Nonostante i termini dell’accordo non siano ancora noti, sappiamo che tra gli obiettivi del gruppo francese c’è la volontà di portare maggiore innovazione nei prodotti per capelli premium. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it