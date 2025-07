L'asfalto bollente i lidi e non solo | queste sono le cose che il cane odia dell'estate

L'estate può essere una stagione di gioia e avventure, ma per il nostro amico a quattro zampe nasconde anche insidie. Dal calore insopportabile all'aria condizionata, capire cosa il cane "odia" in estate è fondamentale per garantirgli benessere e sicurezza. Con piccoli accorgimenti possiamo trasformare questa stagione in un momento di relax condiviso, rispettando le sue esigenze e prevenendo fastidi o rischi. Continua a leggere per scoprire come rendere l’estate del tuo cane più serena e felice.

Le cose che un cane "odia" d'estate sono quelle che, semplicemente, gli fanno del male: camminare sull'asfalto bollente, essere forzato a mangiare, obbligarlo a stare in spiaggia sotto l'ombrellone e altre che dipendono, in realtà, dal nostro comportamento nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

