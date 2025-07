Sui social non nascondo di fumare marijuana perché dovrei? Non voglio recitare la parte di quello perfetto Fumo da quel Sanremo… | parla Fedez

Fedez non ha paura di mostrarsi autentico sui social, fumando marijuana senza remore e rifiutando di interpretare il ruolo dell'artista perfetto. La sua sincerità accende le discussioni, anche sulla presunta love story con Clara, che lui stesso smentisce. Ma cosa c’è dietro questa scelta di trasparenza? Scopriamo insieme cosa ha spinto Fedez a fare questa confessione, rivelando un lato più intimo e reale del suo mondo.

Certi amori interessano molto meno di altri, per esempio quello presunto tra Fedez e Clara che comunque pare non esistere. Gabriele Vagnato ha trascorso 24 ore con i due per capire se davvero esista questo flirt. La coppia si fa vedere insieme ma per motivi professionali, leggasi singolo da promuovere (‘Scelte stupide’). Intanto, il rapper ha fumato marjiuana e spiegato quando ha iniziato a farne uso: “Ho cominciato a fumare marijuana perché prendevo un farmaco che mi dava uno specifico effetto collaterale. L’unica cosa che riusciva a farmelo passare era la marijuana. Poi ho eliminato tutti i farmaci e ho tenuto solo la marijuana, cosa che non consiglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sui social non nascondo di fumare marijuana, perché dovrei? Non voglio recitare la parte di quello perfetto. Fumo da quel Sanremo…”: parla Fedez

