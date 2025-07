serie netflix batte record con 60 milioni di visualizzazioni in 3 giorni

Il ritorno di Squid Game ha fatto il botto: 60 milioni di visualizzazioni in soli tre giorni, stabilendo un nuovo record mondiale. La terza stagione della serie coreana, già iconica, si appresta a chiudere un ciclo memorabile, confermando il suo status di fenomeno globale. In questo approfondimento, verranno analizzati i numeri di questa spettacolare conquista e le ragioni del suo successo senza precedenti.

il ritorno di squid game: la terza stagione conquista record e pubblico globale. La serie coreana Squid Game, uno dei titoli più seguiti su Netflix, si appresta a chiudere il suo ciclo con la terza e ultima stagione. Questa produzione ha continuato a stabilire nuovi traguardi in termini di visualizzazioni, consolidando il suo ruolo come uno degli show più popolari a livello mondiale. In questo approfondimento, verranno analizzati i numeri di ascolto, le reazioni della critica e le anticipazioni sul futuro del franchise. numeri record per la terza stagione di squid game. successo senza precedenti nel panorama streaming. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it