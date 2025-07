concessioni balneari la corte costituzionale boccia la legge toscana

La recente bocciatura della legge toscana sulle concessioni balneari da parte della Corte Costituzionale segna un punto di svolta nel settore. Con la sentenza 89 del 2025, la Toscana ha violato la competenza esclusiva dello Stato sulla tutela della concorrenza, sollevando nuove polemiche e domande su una riforma nazionale tanto attesa. Il futuro delle spiagge italiane si fa sempre più incerto, alimentando il dibattito tra istituzioni, operatori e cittadini.

Firenze, 2 luglio 2025 – La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli della legge toscana sulle concessioni balneari. La sentenza 89 del 2025, pubblicata in queste ore, stabilisce che la Regione Toscana, con la legge 30 del 2024, ha invaso una competenza esclusiva dello Stato, quella sulla tutela della concorrenza. Una bocciatura che riaccende il dibattito su un settore da anni in attesa di una riforma nazionale. Il provvedimento regionale prevedeva, tra le altre cose, indennizzi per i concessionari uscenti, criteri premiali per micro e piccole imprese e demandava alla Giunta regionale la definizione di linee guida attuative. 🔗 Leggi su Lanazione.it