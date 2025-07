Stiller Inter ecco perché sta scalando le gerarchie degli obiettivi a centrocampo | i nerazzurri possono sfruttare quel fattore per mettere a segno il colpo!

Stiller Inter sta guadagnando terreno tra gli obiettivi a centrocampo, un movimento strategico che potrebbe rivoluzionare il mercato dei nerazzurri. Con l’attenzione rivolta allo Stoccarda e il futuro di Calhanoglu ormai deciso, l’Inter punta a sfruttare questa situazione per rafforzare la mediana. La questione si fa calda, e il prossimo colpo potrebbe essere dietro l’angolo: il club è pronto a sorprendere i tifosi e a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Stiller Inter, ecco perché sta scalando le gerarchie degli obiettivi a centrocampo: i nerazzurri possono sfruttare quel fattore con lo Stoccarda. Il futuro di Hakan Calhanoglu è ormai segnato. Dopo settimane di indiscrezioni e ammiccamenti al Galatasaray, il centrocampista turco sembra destinato a lasciare il mercato Inter. A far esplodere definitivamente il caso sono state le dichiarazioni di Lautaro Martinez, rilasciate a caldo dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club contro il Fluminense. Il capitano argentino ha parlato di "atteggiamenti che non sono piaciuti", lasciando intendere un malcontento interno legato proprio al numero 20.

