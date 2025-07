Agopuntura ritrovati in Cina degli aghi in acciaio di 2.000 anni fa | sono i più antichi al mondo

Nel cuore della Cina, durante gli scavi nella tomba di Liu Hemarquis, è stato scoperto un tesoro millenario: aghi in acciaio di 2000 anni fa, i più antichi al mondo per l’agopuntura. Questi preziosi reperti, custoditi in una scatola dorata e avvolti nella giada, testimoniano un’arte antica e raffinata. La loro scoperta non solo arricchisce la nostra storia, ma apre nuove prospettive sulla medicina tradizionale cinese. La loro funzione è stata così confermata...

Hanno duemila anni e sono gli aghi per agopuntura più antichi mai ritrovati. La scoperta non poteva ovviamente che avvenire in Cina, per la precisione nel corso di scavi archeologici nella tomba di Liu Hemarquis, marchese di Haihun, nella provincia di Jiangxi. Acciaio millenario. I preziosi reperti si trovavano all'interno di una custodia cilindrica in giada, a sua volta contenuta in una scatola laccata dorata: a confermarne la funzione è stata poi rinvenuta un'etichetta in legno con la scritta "Nove aghi completi", esattamente quelli raccomandati negli antichi testi di agopuntura cinese. Dal diametro di soli 0,3 - 0,5 millimetr i, gli aghi risultano inoltre quasi uguali a quelli utilizzati oggi dagli specialisti in agopuntura.

