Cnn ' la Corea del Nord invierà 30mila soldati in aiuto Mosca'

Tensioni in crescita tra le potenze globali: la Corea del Nord si appresta a triplicare il suo supporto militare alla Russia, inviando fino a 30.000 soldati per rafforzare le linee di fronte in Ucraina. Questa mossa potrebbe cambiare gli equilibri sul campo e alimentare ulteriormente il conflitto internazionale, lasciando il mondo sull’orlo di una crisi ancora più complessa e rischiosa. La scena globale si prepara a nuovi sviluppi...

La Corea del Nord è pronta a triplicare il numero delle sue truppe impegnate a combattere per la Russia lungo la linea del fronte con l' Ucraina, inviando altri 25.000-30.000 soldati per assistere Mosca. Lo scrive la Cnn con una valutazione dell'intelligence condotta da funzionari ucraini. Le truppe potrebbero arrivare in Russia nei prossimi mesi, aggiungendosi agli 11.000 inviati a novembre per respingere l'incursione ucraina nella regione russa di Kursk. Circa 4.000 di questi soldati nordcoreani sono rimasti uccisi o feriti durante lo schieramento, secondo fonti occidentali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cnn, 'la Corea del Nord invierà 30mila soldati in aiuto Mosca'

