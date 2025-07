Allarme caldo due morti in Francia

Il caldo torrido che sta attraversando l’Europa continua a mietere vittime, con due decessi in Francia e altri due in Catalogna. La situazione drammatica sottolinea l’urgenza di affrontare i cambiamenti climatici e adottare misure concrete per proteggere le vite umane. Mentre le temperature continuano a salire, è fondamentale rimanere informati e preparati. Scopriamo insieme come agire di fronte a questa emergenza climatica.

12.47 Due persone sono morte in Francia per malori legati al caldo. Lo ha annunciato il ministro della Transizione ecologica francese, Agnès Pannier-Runacher. Le due persone sono decedute "a seguito di malesseri legati al caldo" e "oltre 300 persone sono state soccorse dai vigili del fuoco", ha riferito. E altre due persone sono morte in Spagna negli incendi scoppiati nella zona di Segarra,in Catalogna. Bruciati oltre 6.500 ettari in un'ondata di caldo torrido. La Protezione civile ha confinato a casa 20mila residenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

